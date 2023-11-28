На Тайване раскрыли китайскую шпионскую сеть в армии

Суд Тайваня предъявил обвинения десяти людям, включая действующих и отставных военных, за шпионаж в пользу Китая. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Верховная прокуратура острова утверждает, что трое обвиняемых создали шпионскую сеть, которая вербовала военных для сбора государственных секретов.

Двум военнослужащим, находящимся на действительной военной службе, заплатили за видео, в котором они заявляют, что сдадутся Народно-освободительной армии КНР (НОАК). Предполагается, что Китай собирался использовать ролик для ведения психологической войны.

Министерство обороны Тайваня и подразделение национальной безопасности охарактеризовали усилия Пекина по сбору разведывательной информации в отношении Тайваня как "всепроникающие".

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