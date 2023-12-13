Орбан высказался о возможности выхода Венгрии из Евросоюза

Венгрия не собирается выходить из Европейского союза (ЕС), а, напротив, намерена "захватить Брюссель".

Об этом премьер страны Виктор Орбан заявил в интервью журналу Mandiner, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, отвечая на вопрос, выйдет ли Венгрия из Евросоюза, Орбан сказал: "Не выйдет, а войдет. Мой план - не уйти, а захватить Брюссель".

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