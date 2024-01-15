https://news.day.az/world/1629577.html Путин посетит Северную Корею
Путин посетит Северную Корею
Президент России Владимир Путин посетит Северную Корею.
Как передает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, визит Путина в КНДР может состояться в ближайшее время.
Представитель Кремля сообщил, что время визита будет дополнительно согласовано по дипломатическим каналам.
Песков отметил, что РФ намерена развивать партнерство с Северной Кореей во всех сферах.
Кремль ожидает, что переговоры глав внешнеполитических ведомств России и КНДР, которые пройдут в Москве 16 января, будут насыщенными, содержательными и эффективными.
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