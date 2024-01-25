В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Как передает Day.Az, об этом сообщил AFAD.

Подземные толчки были зафиксированы на глубине 13,93 км.

Согласно предварительной информации, разрушений и жертв не зафиксировано.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!