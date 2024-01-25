https://news.day.az/world/1632142.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Как передает Day.Az, об этом сообщил AFAD.
Подземные толчки были зафиксированы на глубине 13,93 км.
Согласно предварительной информации, разрушений и жертв не зафиксировано.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре