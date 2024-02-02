Беспилотник снова атаковал военную базу США в Сирии

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал базу США, расположенную на месторождении нефти "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в результате нападения на территории базы раздались три взрыва.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты не потерпят атак на своих военных и примут все меры для защиты американских сил и интересов на Ближнем Востоке.

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