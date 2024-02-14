Нетаньяху назвал условие для прекращения операции в Газе

Израиль будет сражаться в секторе Газа до полной победы, что включает мощные действия в Рафахе на юге анклава после вывода из этого района гражданского населения. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем сражаться до полной победы, и это включает в себя мощные действия и в Рафахе после того, как мы позволим гражданскому населению покинуть зоны боевых действий", - написал израильский премьер в X.

7 февраля Нетаньяху сообщил, что военные получили приказ готовиться к началу боев в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом. Два дня спустя израильский премьер поручил армии подготовить план эвакуации мирного населения и ликвидации остающихся четырех батальонов палестинского движения ХАМАС в этом городе.

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