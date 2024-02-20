У армянского олигарха отобрали виллу во Франции
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Во Франции суд заморозил право собственности на виллу "Ирина Мария" на Лазурном берегу, которая официально принадлежит российскому бизнесмену армянского происхождения Самвелу Карапетяну.

Как передает Day.Az, об этом пишет французская газета Le Monde

Прокуратура Парижа считает, что его реальным бенефициаром является дочерняя компания российского нефтегазового гиганта "Газпром". 

Прокуратура Парижа подозревает бизнесмена в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.

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