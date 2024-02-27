"Хезболла" атаковала военную базу армии Израиля

Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболла" нанесли ракетный удар по центру управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы, который расположен на базе ВВС Мерон на севере Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале формирования.

"Наши бойцы атаковали вражеский объект из реактивных систем залпового огня, - указывается тексте. - Эта операция была проведена в поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа и в ответ на агрессивное нападение на город Баальбек на востоке Ливана".

Ранее отряды "Хезболла" выпустили реактивные снаряды по израильским пограничным постам в Эль-Мердже и Эль-Абаде. Как утверждается в сообщении, у "противника имеются потери в живой силе, выведено из строя техническое оборудование, которое использовалось для получения разведывательных сведений".

26 февраля израильские ВВС совершили налет на предместье Телль-Сафия к западу от Баальбека, где расположен тренировочный лагерь "Хезболла", другой удар был нанесен по складу боеприпасов в поселке Будая. По данным телеканала Al Hadath, погибли три шиитских бойца, еще двое получили ранения. На юге Ливана под Тиром в результате атаки израильского беспилотника был ликвидирован один из командиров шиитских формирований Хасан Саламе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!