Премьер Японии предстанет перед парламентским комитетом по этике

Премьер Японии Фумио Кисида лично предстанет перед парламентским комитетом по этике на фоне скандала с коррупцией в правящей партии. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Я сам, как лидер Либерально-демократической партии (ЛДП), выступлю и выполню свою обязанность, чтобы объясниться перед средствами массовой информации", - рассказал политик.

Заседание комитета должно состояться в четверг, 29 февраля. Ключевым нерешенным вопросом является открытость процесса. Обычно подобные слушания проходят в закрытом порядке, однако Кисида может настаивать на присутствии журналистов.

Скандал связан с обвинениями в подкупе фондами ряда крупных членов ЛДП и недекларировании ими своих доходов. Премьер Японии не имеет отношения к обвинениям, в отставку ушли экс-министр торговли Ясутоши Нисимура и бывший главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Главной причиной того, почему Кисида хочет лично выступить и урегулировать вопрос, авторы называют желание повысить доверие к кабинету министров. Ранее, согласно проведенному газетой Mainichi опросу, действующее правительство не одобряют 82 процента респондентов, что является самим низким показателем с 1947 года.

Данная ситуация осложняется сентябрьскими выборами руководства партии, после которых Кисида гипотетически может быть смещен в пользу более популярных политиков. ЛДП практически непрерывно правит Японией с окончания Второй мировой войны.

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