Шведский аналитик Ларс Берн заявил, что западные "глобалисты" и сторонники гегемонии Запада уже проиграли, мир на данном этапе наблюдает конец 500-летней гегемонии Запада. Свое мнение он высказал в интервью шведскому телеканалу SwebbTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Прямо сейчас мы наблюдаем конец 500-летней гегемонии Запада... наши политики настолько тупы, что сами не замечают, что отказались от демократии... Глобалисты проиграли", - подчеркнул он.

По словам Берна, если бы западным державам удалось "потопить" Россию с помощью Украины, они, возможно, смогли бы продолжать доминировать в мире. Однако вместо этого конфликт в Украине стал "болезненной неудачей" Запада.

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