https://news.day.az/world/1645460.html Армения вновь осталась без дорожного сообщения с Россией
Армения вновь осталась без дорожного сообщения с Россией
Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию с Грузией и Арменией, закрыта из-за неблагоприятных погодных условий.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, 15 марта дорога была закрыта для проезда в обоих направлениях из-за неблагоприятных погодных условий.
Число грузовиков, ожидающих открытия дороги на российской стороне, достигло 979.
Отметим, что Военно-Грузинская дорога на данный момент является единственной сухопутной дорогой, соединяющей Россию с Грузией и Арменией.
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