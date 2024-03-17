Армения вновь осталась без дорожного сообщения с Россией

Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию с Грузией и Арменией, закрыта из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, 15 марта дорога была закрыта для проезда в обоих направлениях из-за неблагоприятных погодных условий.

Число грузовиков, ожидающих открытия дороги на российской стороне, достигло 979.

Отметим, что Военно-Грузинская дорога на данный момент является единственной сухопутной дорогой, соединяющей Россию с Грузией и Арменией.

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