ЦИК России утвердил победу Путина на выборах

Итоговый результат Владимира Путина на выборах президента России составил 87,28%, за него проголосовали 76 277 708 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Итоговый результат Харитонова на выборах президента РФ составил 4,31%, Даванкова - 3,85%, Слуцкого - 3,2%, сообщила Памфилова.

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