https://news.day.az/world/1646403.html ЦИК России утвердил победу Путина на выборах
ЦИК России утвердил победу Путина на выборах
Итоговый результат Владимира Путина на выборах президента России составил 87,28%, за него проголосовали 76 277 708 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Итоговый результат Харитонова на выборах президента РФ составил 4,31%, Даванкова - 3,85%, Слуцкого - 3,2%, сообщила Памфилова.
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