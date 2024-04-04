ВС США сообщили об уничтожении вооружения хуситов

США уничтожили противокорабельную баллистическую ракету и два беспилотника мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов). Об этом сообщило Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"3 апреля корабль ВМС США Gravely и силы Центрального командования США уничтожили одну противокорабельную баллистическую ракету и два беспилотных летательных аппарата, которые были запущены хуситами из Йемена в сторону корабля ВМС США Gravely в Красном море", - говорится в сообщении, опубликованном в среду командованием на его странице в X (ранее Twitter).

Также CENTCOM объявило об уничтожении мобильного зенитного ракетного комплекса на контролируемой хуситами территории.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.

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