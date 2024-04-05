Вертолет ВВС Индии потерпел крушение

Индийский ударный вертолет AH-64E Apache Guardian из-за возникшей на борту неисправности совершил жесткую посадку во время проведения маневров Gagan Shakti в Восточном Ладакхе на границе с Китаем.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники в военно-воздушных силах.

На вооружении ВВС Индии стоят 22 ударных вертолета AH-64E Apache Guardian, полученные от США в 2019-2020 годах в соответствии с контрактом на сумму более $3 млрд.

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