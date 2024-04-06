Армия Израиля наносит удары по центральной части Газы

Израильская армия наносит удары по районам в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, израильская авиация и артиллерия наносят удары по району Аз-Захра и к востоку от него, а также по району к северу от лагеря беженцев Нусейрат.

Как передает телеканал, информации о жертвах не поступало.

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