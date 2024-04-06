https://news.day.az/world/1650050.html Армия Израиля наносит удары по центральной части Газы
Армия Израиля наносит удары по центральной части Газы
Израильская армия наносит удары по районам в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, израильская авиация и артиллерия наносят удары по району Аз-Захра и к востоку от него, а также по району к северу от лагеря беженцев Нусейрат.
Как передает телеканал, информации о жертвах не поступало.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре