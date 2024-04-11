Франция готовится к интенсивной морской войне

Французский военно-морской флот начнет готовиться к "войне высокой интенсивности" на море против тех, кто якобы стремится "уничтожить" Францию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом газете Politico заявил контр-адмирал Жак Маллар, командующий авианосной боевой группой Франции.

"Морской бой становится все более вероятным... Мы переходим из мира, в котором мы были достаточно свободны поступать так, как нам заблагорассудится, в мир, где мы чувствуем угрозу на более регулярной основе... Теперь мы готовимся к другим миссиям, в частности к тому, что мы называем войной высокой интенсивности", - подчеркнул он.

По его словам, в рамках упомянутых миссий французские моряки учатся противостоять "тем, кто хочет нас уничтожить".

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