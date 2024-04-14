Польша начала военные учения близ границы с Белоруссией, сообщила в воскресенье пресс-служба польского министерства национальной обороны, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Выходные не у всех - 19-я Люблинская механизированная бригада действует в рамках учения Zelazna Brama-24 ("Железные врата-24")", - говорится в сообщении в соцсетях Минобороны Польши.

В ведомстве добавили, что в настоящее время в рамках учения проводится перемещение войск.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!