Корабли США сбили три хуситских беспилотника

Вооруженные силы Соединенных Штатов уничтожили три беспилотника, принадлежащих хуситам, над контролируемой движением территорией Йемена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило центральное командование ВС США.

"Силы США уничтожили три БПЛА в районе Йемена, который контролируют поддерживаемые Ираном хуситы", - сообщает CENTCOM.

Хуситские беспилотники, как утверждает командование, были уничтожены в 14 часов по местному времени (совпадает с московским) в районе йеменской столицы, города Сана.

До этого вооруженные силы Соединенных Штатов и Великобритании нанесли удары по территории международного аэропорта города Ходейда, который находится под контролем движения йеменских хуситов "Ансар Аллах".

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