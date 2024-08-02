В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС страны.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 351 километре к юго-западу от Ташкента. Очаг залегал на глубине 10 километров.

О разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не сообщается.

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