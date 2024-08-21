Москва запросит заседание СБ ООН

Россия собирается на определенном этапе затронуть тему подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" на заседании Совета Безопасности ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Конечно, в какой-то определенный момент мы доведем это до сведения Совета Безопасности. Скорее всего, на открытом брифинге", - подчеркнул он.

Газета Süddeutsche Zeitung 14 августа сообщила, что Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрыву трубопроводов. Надзорное ведомство, как указывает издание, подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии. Помимо этого, СМИ ФРГ обвинили Польшу в отсутствии содействия в рамках расследования взрывов на "Северных потоках". По мнению германских следователей, польские власти "с самого начала оказались не готовы к сотрудничеству".

В свою очередь газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил план подрыва газопроводов, однако попытался отменить свое решение после того, как Центральное разведывательное управление США узнало о нем.

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