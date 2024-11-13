США хотят согласовать законы ЕС со своими для роста поставок СПГ

Представители администрации президента США Джо Байдена направили обращение в Евросоюз с предложением согласовать европейские стандарты импорта с американскими нормами использования метана. Подобная процедура может облегчить Соединенным Штатам экспорт сжиженного природного газа (СПГ), сообщает агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение документ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы понимаем, что этот процесс может занять некоторое время, однако мы хотели бы начать переговоры как можно скорее, чтобы обеспечить продолжение стабильных поставок природного газа из США в Европу", - приводит агентство выдержку из документа, который был направлен Евросоюзу администрацией Байдена. Агентство по охране окружающей среды США подтвердило Reuters факт отправки обращения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Будапеште заявила, что Евросоюз все еще получает много природного газа из России и его нужно заменить американским.

Евросоюз сократил импорт трубопроводного газа из РФ в несколько раз в 2021-2023 годах. В то же время закупки российского СПГ выросли более чем вдвое и достигли 18 млрд куб. м в 2023 году. Кроме того, по информации европейских СМИ, страны ЕС резко нарастили реэкспорт трубопроводного российского газа через Турцию.