Еврокомиссия (ЕК) ожидает повышения инфляции в ЕС до 2,4% в 2025 году по сравнению с 2,2% в весеннем прогнозе. Об этом говорится в осеннем прогнозе ЕК о ситуации в мировой экономике в 2025-2026 гг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В 2026 году ЕК ожидает снижения инфляции до 2%.

По странам еврозоны ЕК ожидает аналогичную динамику: в 2025 году инфляция ожидается на уровне 2,1%, в 2026 году - 1,9%.