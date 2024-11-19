https://news.day.az/world/1708539.html Трамп одним словом ответил на слухи о плане ввести в США режим ЧП Избранный президент США Дональд Трамп намерен ввести в стране режим чрезвычайного положения (ЧП). Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Трамп одним словом ответил на слухи о плане ввести в США режим ЧП
Избранный президент США Дональд Трамп намерен ввести в стране режим чрезвычайного положения (ЧП). Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Он ответил на пост, в котором обсуждался слух, будто американский лидер после инаугурации объявит режим ЧП в целях борьбы с нелегальной миграцией. "Правда!", - указал он.
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