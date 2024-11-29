Европа сообщила о готовности ракеты Vega C к пускам

Легкая ракета Vega C готова к возобновлению пусков на следующей неделе, заявила европейская компания Arianespace. Об этом сообщает издание SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе ближайшего пуска носителя, намеченного на начало декабря, планируется отправить на околоземную орбиту спутник Sentinel-1C. Ракету с космическим аппаратом планировалось запустить 3 декабря, но после обнаружения необходимости "провести дополнительные предупредительные проверки и мероприятия" с носителем его старт был перенесен на следующие сутки.

"Когда мы видим что-то, что нас не полностью устраивает, мы с удовольствием вмешиваемся и проводим дополнительные проверки", - добавил генеральный директор итальянской компании Avio Джулио Ранцо.

Планируемый пуск станет первым для Vega C после аварии, произошедшей в декабре 2022 года из-за неисправности горловины сопла второй ступени Zefiro 40.