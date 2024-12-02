В Австралии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

Федеральная полиция Австралии (AFP) изъяла 2,3 тонны кокаина, что стало крупнейшей партией наркотика в истории страны. Об этом сообщили в пресс-службе AFP, Day.Az.

"AFP предъявила обвинения 11 мужчинам и двум несовершеннолетним после расследования деятельности транснационального организованного преступного синдиката, обвиняемого в сговоре с целью импорта 2,34 тонны кокаина в Австралию морским путем", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что обвиняемые были задержаны на прошедших выходных. Саму партию кокаина обнаружили на рыболовецком судне, которое село на мель примерно в 18 километрах от северо-восточного мыса острова К'Гари.

Стоимость изъятого наркотика, по данным AFP, составила 760 миллионов австралийских долларов ($494 млн). Задержанным грозит пожизненное лишение свободы.