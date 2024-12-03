Германия анонсировала дополнительную поставку вооружений для Украины

В следующем году Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи, в поставки войдут системы ПВО, артиллерийские гаубицы и американские транспортные вертолеты Sea King. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"И в следующем, 2025 году, мы продолжим поставлять системы ПВО, гаубицы, боевые и разведывательные БПЛА, артиллерийские боеприпасы и шесть оснащенных оружием вертолетов Sea King", - анонсировал поставки канцлер.