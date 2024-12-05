https://news.day.az/world/1713134.html Турция ждет положительного прогресса в азербайджано-армянских переговорах Турция ждет и желает, чтобы позитивные сдвиги в переговорах между Азербайджаном и Арменией привели к мирному соглашению. Как передает Day.AzТурция ждет положительного прогресса в азербайджано-армянских переговорах, об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам состоявшегося заседания Совета национальной безопасности Турции.
Турция ждет положительного прогресса в азербайджано-армянских переговорах
Турция ждет и желает, чтобы позитивные сдвиги в переговорах между Азербайджаном и Арменией привели к мирному соглашению.
Как передает Day.AzТурция ждет положительного прогресса в азербайджано-армянских переговорах, об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам состоявшегося заседания Совета национальной безопасности Турции. Было отмечено, что установление постоянного мира будет в интересах всех акторов региона.
Отметим, что заседание прошло под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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