Турция ждет положительного прогресса в азербайджано-армянских переговорах

Турция ждет и желает, чтобы позитивные сдвиги в переговорах между Азербайджаном и Арменией привели к мирному соглашению.

Как передает Day.AzТурция ждет положительного прогресса в азербайджано-армянских переговорах, об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам состоявшегося заседания Совета национальной безопасности Турции. Было отмечено, что установление постоянного мира будет в интересах всех акторов региона.

Отметим, что заседание прошло под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.