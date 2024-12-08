В Дамаске усилен поток раненых с огнестрельными ранениями

Пациенты с огнестрельными ранениями начали поступать в больницы Дамаска.

Как передает Day.Az, врачи одной из центральных больниц столицы Сирии сообщили ТАСС, что количество раненых растет, причем большинство из них имеют пулевые ранения.

"Раненых достаточно много, среди них - случаи с так называемыми шальными пулями", - сообщил собеседник агентства. В больнице отметили, что пока нет информации о погибших, но среди мирных жителей на данный момент, по их данным, жертв не зарегистрировано.

Ранее очевидцы сообщали, что в Дамаске продолжается стрельба, при этом вооруженная оппозиция в основном стреляет очередями в воздух. Столкновения в столице сопровождаются паникой среди местных жителей.