Евросоюз установит контакты с новым правительством Сирии

Послы Европейского союза (ЕС) направятся в Дамаск, чтобы начать контакты с новым правительством в Сирии. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я уполномочила европейских послов отправиться в Дамаск, чтобы они установили контакты с новым правительством Сирии", - отметила евродипломат.

По словам Каллас, европейские послы обсудят, "как именно и на каком уровне" Брюссель будет взаимодействовать с новыми сирийскими властями, а также сферы, где Евросоюз и Сирия могут нарастить контакты. Однако она подчеркнула, что ключевым для ЕС условием является "выполнение условий по формированию инклюзивного правительства и отказ от преследования национальных и религиозных меньшинств".