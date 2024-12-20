Дипломаты из США посетят Дамаск

Американские дипломаты посетят Дамаск.

Как сообщает Day.Az, ссылаясь на издание Financial Times, в Сирию с визитом отправится высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.

Делегацию возглавит Барбара Лиф, помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока, в ближайшие дни. Этот визит станет первым официальным личным контактом между США и группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", пишет FT.