https://news.day.az/world/1716820.html Дипломаты из США посетят Дамаск Американские дипломаты посетят Дамаск. Как сообщает Day.Az, ссылаясь на издание Financial Times, в Сирию с визитом отправится высокопоставленный чиновник Госдепартамента США. Делегацию возглавит Барбара Лиф, помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока, в ближайшие дни.
Дипломаты из США посетят Дамаск
Американские дипломаты посетят Дамаск.
Как сообщает Day.Az, ссылаясь на издание Financial Times, в Сирию с визитом отправится высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.
Делегацию возглавит Барбара Лиф, помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока, в ближайшие дни. Этот визит станет первым официальным личным контактом между США и группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", пишет FT.
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