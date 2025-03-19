https://news.day.az/world/1738589.html Посла Великобритании в Габоне не пустили в самолет - ВИДЕО Посла Великобритании в Габоне Саймона Дея не пустили в самолет за пренебрежительное отношение и неуважение к военнослужащему. Как передает Day.Az, кадры словесной перепалки попали в соцсети. В комментариях некоторые обвинили посла в расизме и нарушении законов Габона. Представляем вашему вниманию эти кадры.
Посла Великобритании в Габоне не пустили в самолет - ВИДЕО
Посла Великобритании в Габоне Саймона Дея не пустили в самолет за пренебрежительное отношение и неуважение к военнослужащему.
Как передает Day.Az, кадры словесной перепалки попали в соцсети.
В комментариях некоторые обвинили посла в расизме и нарушении законов Габона.
Представляем вашему вниманию эти кадры.
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