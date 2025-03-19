Посла Великобритании в Габоне не пустили в самолет

Посла Великобритании в Габоне Саймона Дея не пустили в самолет за пренебрежительное отношение и неуважение к военнослужащему.

Как передает Day.Az, кадры словесной перепалки попали в соцсети.

В комментариях некоторые обвинили посла в расизме и нарушении законов Габона.

Представляем вашему вниманию эти кадры.