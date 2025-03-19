Стало известно, почему аннулирован диплом Экрема Имамоглу

Стамбульский университет аннулировал дипломы 28 человек, в том числе мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу", причиной стало несоответствие академических показателей студентов установленным требованиям.

Согласно отчету вуза, средний балл этих лиц не превышал 2.40, а итоговая отметка находилась на уровне FF, что в системе оценок означает "неудовлетворительно" (менее 50 баллов).

Что касается лично Экрема Имамоглу, то выяснилось, что Американский университет Гирне, в котором он обучался, не числился в реестре Стамбульского университета.

Кроме того, его перевод в Стамбульский университет был осуществлен вне установленной квоты. При этом указано, что он прибыл из Восточно-Средиземноморского университета, который действительно числится в его биографии.