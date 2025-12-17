В Таиланде спасли монаха из затопленной пещеры

Буддийский монах застрял в узкой пещере вверх ногами и выжил, проведя там несколько дней. Об этом сообщает Viral Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Луанг Та Сомчай пропал 7 декабря из храма Ват Тхаммасатхан Пхасаван на северео-востоке Таиланда. Волонтеры и местные жители несколько дней прочесывали территорию в радиусе 2 км, но безрезультатно. Его обнаружили лишь 11 декабря в узкой пещере.

Спасатели по веревкам спустились примерно на 30-метровую глубину и увидели ноги 77-летнего монаха, его голова и плечи были зажаты в расщелине. Пострадавшего освобождали больше трех часов.

Сомчай рассказал, что вошел в пещеру с другой стороны, заблудился в "естественном лабиринте" и не смог найти выход. Телефона при нем не было, он просто ждал и звал на помощь. Монах отделался царапинами и обезвоживанием и поблагодарил всех, кто участвовал в спасении.

Спасатели называют его выживание под землей в течение четырех дней настоящим чудом.