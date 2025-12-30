https://news.day.az/world/1806477.html Миллионы маленьких рыбок оккупировали пляжи Рио-де-Жанейро - ВИДЕО Миллионы маленьких рыбок оккупировали пляжи Рио-де-Жанейро. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Рыбки заполнили прибрежную зону, из-за чего вода у самого берега буквально "кипела". Чайки и фрегаты тут прилетели следом на предновогодний обед. Представляем вашему вниманию данное видео:
Рыбки заполнили прибрежную зону, из-за чего вода у самого берега буквально "кипела". Чайки и фрегаты тут прилетели следом на предновогодний обед.
