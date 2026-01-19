Богатства миллиардеров ошеломляюще выросли

В минувшем году совокупное состояние миллиардеров выросло до 18,3 триллиона долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет Oxfam, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Достигнутый показатель оказался самым высоким за всю историю человечества. Более того, в 2025 году богатства этой категории людей росли больше чем на 16 процентов, или в три раза быстрее, чем за последние пять лет. Кроме того, с 2020 года объем состояния миллиардеров подскочил на "ошеломляющую величину" - 81 процент. Количество миллиардеров впервые превысило 3000 человек. В отчете подчеркивается, что данная динамика наблюдается на фоне того, что каждый четвертый человек в мире недоедает, а почти 50 процентов людей Земли живут в бедности.