Пьяного пилота British Airways задержали за несколько минут до взлета

Полиция Лондона задержала находившегося в состоянии алкогольного опьянения пилота авиакомпании British Airways за несколько минут до взлета, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания Daily Mail, инцидент произошел на рейсе 2063, следовавшем из лондонского аэропорта Гэтвик на Маврикий. Пассажиры почувствовали запах алкоголя от пилота и вызвали полицию. Стражи порядка задержали мужчину.

Порядка 300 пассажиров должны были вылететь в 20.20 (00.30 по Баку) в четверг, однако рейс был отложен до 22.56 (03.56, пятница). Спустя 11 часов полета они успешно приземлились на острове в пятницу в 14.07 (14.07).

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