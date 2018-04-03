В Германии столкнулись поезда, десятки пострадавших

3 апреля 2018 19:56

Не менее 35 человек пострадали в результате столкновения поездов метро в немецком городе Дуйсбург. Об этом пишет газета Rheinische Post со ссылкой на пожарную службу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник во второй половине дня. Отмечается, что состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

Остальные пострадавшие получили различные травмы, им была оказана помощь на месте происшествия. Причины столкновения не уточняются.

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