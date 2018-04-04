Турецкие военные в Африне получат компенсацию

Находящиеся в сирийском Африне ВС Турции получат финансовую компенсацию, пишут в среду турецкие СМИ со ссылкой на военные источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, финансовую компенсацию турецким военным выплатит министерство национальной обороны Турции. При этом сумма компенсации не разглашается.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook