ВС Турции начали военную операцию против РПК на юге страны, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в операции против РПК используются вертолеты отечественного производство "ATAK".

По данным СМИ, в настоящее время идет перестрелка между ВС Турции и членами РПК.

Отметим, что сегодня в провинции Шырнак было совершено вооруженное нападение на воинскую часть, в результате которого погибли трое турецких военных.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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