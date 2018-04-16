ВС Турции начали военную операцию против РПК

16 апреля 2018 17:54

ВС Турции начали военную операцию против РПК на юге страны, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в операции против РПК используются вертолеты отечественного производство "ATAK".

По данным СМИ, в настоящее время идет перестрелка между ВС Турции и членами РПК.

Отметим, что сегодня в провинции Шырнак было совершено вооруженное нападение на воинскую часть, в результате которого погибли трое турецких военных.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az