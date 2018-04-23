Песков об отношении Кремля к ситуации в Армении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неуместности гипотетических рассуждений по поводу возможности оказания помощи Армении в разрешении внутриполитических проблем.

"По линии Кремля я ничего вам не могу сказать. Вы знаете, что у президента недавно были контакты, он поздравлял своих коллег с избранием. Поэтому на высшем уровне такие контакты имели место, но какие-то консультации - я сейчас вам не могу сказать точно", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, обращался ли Ереван к Москве за консультациями или помощью, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На просьбу пояснить, в каком случае Москва готова вмешаться в ситуацию, он ответил вопросом: "Почему Москва должна вмешиваться?".

В ответ на уточняющий вопрос о том, что предпримет Россия, если, например, Армения запросит помощь, пресс-секретарь президента подчеркнул: "Здесь гипотетические рассуждения абсолютно неуместны".

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