Дилер Nissan в США запугивает автовладельцев

Владелец автомобиля Nissan Rogue в США обнаружил в подкапотном пространстве рекламный стикер дилера, стилизованный под предупреждающие наклейки автопроизводителя. На табличке содержится призыв соблюдать чрезвычайную осторожность при обслуживании автомобиля и "не открывать капот перед незнакомцами". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Drive.

Замаскированное под предупреждение автопроизводителя рекламное объявление также сообщает, что "не любой технический специалист или ремонтная мастерская может обслуживать ваш Nissan" и призывает обращаться к конкретному дилеру, разместившему наклейку.

При этом, согласно американскому законодательству, автопроизводитель не имеет право отказать в гарантийном ремонте, даже если машина обслуживалась в независимом сервисе, уточняет The Drive. По его данным, сам разместивший "пиратскую" рекламу дилер закрылся несколько лет назад.