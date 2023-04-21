Маск раскрыл дату выхода Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск заявил, что Cybertruck выйдет в третьем квартале 2023 года. Электропикап Cybertruck поступит в продажу в третьем квартале 2023 года. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

По словам Маска, малотиражное производство необычного внедорожника стартует будущим летом. Массовая же сборка Cybertruck запланирована только на следующий год.

"Требуется время, чтобы запустить производственную линию, поскольку это действительно очень радикальный продукт. Он сделан не так, как другие автомобили", - сказал Маск, общаясь с инвесторами.

При этом глава Tesla отказался раскрывать обновленные характеристики машины, такие как запас хода и мощность двигателя. Вместо этого Маск выразил уверенность в том, что Cybertruck - "это невероятный продукт".