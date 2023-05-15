Китай стал крупнейшим в мире экспортёром автомобилей

В первом квартале этого года Китай обогнал Японию и Германию и впервые стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей, отгрузив в общей сложности 1,069 млн автомобилей. Япония экспортировала 1,047 млн автомобилей в первом квартале этого года, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.com.

Tesla China, SAIC , Chery, Geely, Great Wall Motors, Changan и BYD входят в число крупнейших экспортеров китайских автомобилей. В настоящее время SAIC является крупнейшим китайским экспортером автомобилей, а бренд MG вносит наибольший вклад в эти выдающиеся показатели. На каждые три экспортируемых автомобиля один производится компанией SAIC. Удивительно, что BYD заняла только 9 место с 58 000 единиц.

С января по апрель этого года китайские автомобильные компании экспортировали в общей сложности 1,37 млн автомобилей. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в апреле ежемесячный объем экспорта достиг 376 000 единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,3% и на 170% в годовом исчислении.

В первом квартале в первую десятку стран, куда экспортирует Китай, входят Россия, США, Мексика, Великобритания, Бельгия, Япония, Австралия, Германия, Объединенные Арабские Эмираты и Южная Корея.

До 2020 года ежегодный экспорт автомобилей из Китая колебался на уровне около 1 миллиона единиц в течение примерно 10 лет. Затем в 2021 году китайский экспорт автомобилей вырос до более чем 2 миллионов единиц, превзойдя Южную Корею и став третьим по величине экспортером автомобилей в мире после Японии и Германии. А в 2022 году объем экспорта автомобилей из Китая достиг нового максимума в 3,11 млн автомобилей, впервые превзойдя Германию.

Китайская ассоциация легковых автомобилей прогнозирует, что к концу этого года экспорт автомобилей из Китая достигнет 4 миллионов. Если эта тенденция сохранится, вполне вероятно, что Китай превзойдет Японию и станет крупнейшим в мире экспортером автомобилей в 2023 году.