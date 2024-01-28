Ford выпустил 800-сильный Mustang GT с компрессором

Компания Ford выпустила 800-сильный спорткар Mustang GT с компрессором. Крупнейшая мировая выставка автомобильного тюнинга SEMA в 2023 году не могла обойтись без марки Ford. Американский автопроизводитель привёз в Лас-Вегас фирменные аксессуары для тюнинга сразу трёх моделей - внедорожника Ford Bronco, пикапа Ford Ranger и, естественно, нового поколения спорткара Ford Mustang GT. Для последнего и были представлены самые серьёзные доработки, существенно повышающие возможности автомобиля. Ранее в линейке Ford Performance Parts появился комплект для F-150, а сейчас его дополнил кит FP800S Package для нового Mustang GT, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Тюнинг подразумевает увеличение мощности до 800 лошадиных сил за счёт установки 3,0-литрового компрессора Whipple Supercharger шестого поколения, который можно купить отдельно от остального кита. В комплект входят сам компрессор, более производительные топливные форсунки, новая дроссельная заслонка, переработанная система впуска, новый блок управления двигателем и ряд других элементов.

Под выросшую мощность рассчитаны новые усиленные полуоси и заниженная подвеска Ford Performance Parts, выхлопная система Borla Extreme с четырьмя патрубками, а также комплект аэродинамических элементов из углепластика в стиле модификации Dark Horse. Для пикапа Ford Ranger и внедорожника Ford Bronco предложены наборы Ford Performance Off-Road Vehicle (ORV).

Ranger можно оснастить подвеской и силовым обвесом ARB, домкратом и компрессором от того же производителя, дополнительной оптикой Solis и холодильником для установки в грузовой отсек. Bronco предлагается доукомплектовать лифтованной подвеской на компонентах Bilstein, белыми 17-дюймовыми колёсами с 35-дюймовыми внедорожными шинами BFGoodrich, а также доступны новая программа управления двигателем, выхлоп Borla, домкрат и компрессор от ARB.

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