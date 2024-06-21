Bugatti представила новый гиперкар Tourbillon

Компания Bugatti представила новый гиперкар под названием Tourbillon, что в переводе с французского означает "вихрь". Автомобиль считается преемником модели Chiron и впервые в истории марки получил гибридную силовую установку, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Как он выглядит

Как утверждают в Bugatti, при разработке внешности модели дизайнеры черпали вдохновение из культовых машин Type 57SC Atlantic и Type 35. Tourbillon получил фирменную С-образную линию в оформлении боковин кузова. Такой элемент дизайна компания начала применять еще на модели Veyron.

Также новинку оборудовали большим диффузором, крупными воздухозаборниками в переднем бампере, выдвижным антикрылом и дверями типа "крыло чайки". Также гиперкар сохранил традиционную подковообразную решетку радиатора. Фонари машины выполнены в стиле Bugatti Mistral и представляют собой отдельные волнообразные сегменты, которые соединяет светящаяся надпись Bugatti.

Что в салоне

Одна из главных фишек в салоне Tourbillon - необычная приборная панель, которая разрабатывалась совместно со швейцарскими часовщиками. При ее создании применялись титан, а также драгоценные камни (рубины и сапфиры). В свою очередь, центральная консоль выполнена из алюминия и хрусталя. Также гиперкар оборудовали "скрытным" экраном мультимедийной системы, который при необходимости выдвигается за две секунды.

Что с техникой

Инженеры решили не применять на новой модели наддувный двигатель W16 от Chiron. Вместо него Tourbillon получил безнаддувный 8,3-литровый мотор V16 (вес всего 252 кг), который был разработан при участии известной фирмы Cosworth. До этого такой агрегат устанавливался только на модель Cizeta-Moroder в начале 1990-х годов.

Также машину оборудовали сразу тремя электродвигателями, суммарная мощность гиперкара - 1800 л.с. Автомобиль оснастили восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и системой полного привода.





На одной электроэнергии машина может проехать до 60 км. Максимальная скорость - 445 км/ч. Разгон до сотни занимает у модели всего 2 с.



Сколько он будет стоить

На данный момент Bugatti проводит серию финальных тестов Tourbillon. Всего компания планирует выпустить 250 гиперкаров. Все эти машины будут собираться вручную в ателье Bugatti в Мольсхайме. Продажи нового гиперкара стартуют только в 2026 году. Цена на автомобиль составляет €3,8 млн.