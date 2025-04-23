Дебютировал концептуальный внедорожник Genesis X Gran Equator

Марка Genesis представила первый "приключенческий" автомобиль. Им стал концепт X Gran Equator с очень интересными пропорциями, огромными колесами и максимально функциональным салоном. Дизайн новинки выполнен в ином прочтении стилистики "Атлетичная элегантность", элементы которой можно будет встретить на будущих моделях, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Компания Genesis представила очередной лайфстайл-концепт X Gran Equator - такое название он получил в честь арабского скакуна. Здесь корейцы впервые использовали новое прочтение фирменной дизайн-философии Athletic Elegance - более грубоватое, но в то же время изысканное, а также ряд перспективных решений. Среди них: интегрированные рейлинги и раздельная дверь багажника.

Глядя на длинный капот и смещенную к задней части кабину, в памяти всплывает легендарный Bell Aurens Longnose. Концепту достались аккуратные расширители арок, 24-дюймовые колеса с бэдлоками и уже ставшая визитной карточкой Genesis двухполосная оптика. В салоне - смесь аналоговых и цифровых технологий с акцентом на геометричность форм и вторичность декора.

В серию X Gran Equator не пойдет - по крайней мере пока. Однако использованные дизайнерские и функциональные решение могут быть применены при разработке новых моделей. Кстати, не так давно Genesis показала ещё ряд интересных концептов. Это X Gran Coupe и X Gran Convertible на базе седана G90, а также гусеничный GV60 Mountain Intervention Vehicle.