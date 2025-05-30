Автоэксперт объяснила вред парковки на земле для машины

В летнюю жару лучше всего парковать автомобиль на гладком асфальте или бетонной плите. Если оставлять машину на траве, земле и рыхлом грунте, это может ей навредить.

Как передает Day.Az, об этом рассказала директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.

"Летом почва перегревается, а затем начинает испарять влагу. Это создает "влажный парник" снизу, что может ускорить коррозию днища и выхлопной системы, повредить пластиковые пыльники и крепления и увеличить влажность в салоне", - цитирует Трушкову "Российская газета" 30 мая.

Автоэксперт посоветовала не оставлять автомобили под деревьями. В противном случае есть риск, что на кузове появится птичий помет (агрессивен к лаку, оставляет ожоги), смола (трудно удаляется, въедается в краску), а также листья и пыль (забивают дренажи, углубления, стеклоочистители).