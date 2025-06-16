BYD готовит конкурента внедорожнику Haval H9: первые фотографии. Дочерняя компания FCB (FangChengBao) показала официальные "шпионские" снимки будущей модели Ti7 (Leopard 7). Пёстрый камуфляж скрывает и оптику, и колёсные диски, но общий форм-фактор остаётся узнаваемым. Сходство с Haval H9 второго поколения колоссальное: идентично остекление, совпадают рубленые линии носа и кормы, а также крепления и форма наружных зеркал, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Конечно, по архитектуре новинка BYD не имеет с Haval H9 ничего общего: это хорошо иллюстрируют планы, на которых видна конструкция задней подвески. Если Great Wall верен схеме с "продольным" мотором и неразрезным задним мостом, то FCB Ti7 наверняка окажется гибридом с независимой задней подвеской, "поперечным" двигателем в роли генератора и основными тяговыми электромоторами.

Важная деталь в экстерьере - лидар на крыше, который с недавних пор стал доступен почти на всех BYD. Салон внедорожника удалось снять фотошпионам, и он не удивил. Компоновка пятиместная с огромным багажником, а спереди типичное для BYD дизайнерское решение с отдельно стоящим большим тачскрином, подрулевым переключателем ездовых режимов, мультирулём с аналоговыми кнопками и небольшим цифровым экраном приборной панели.

Подтвержденной информации о технике и габаритах нет, но инсайдеры полагают, что в основе рамная платформа DM-O от пикапа Shark и "старших" FCB. Цену спрогнозировать сложно, ведь BYD демпингует на рынке Китая. Однако Leopard 5 стоит от 240 до 330 тысяч юаней, а Leopard 8 - от 380 до 424 тысяч юаней, следовательно, модель с индексом "7" должна стоить в начальной комплектации около 300 тысяч юаней.