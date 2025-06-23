Продажи нового Nissan Murano разочаровывают

Вышедший в конце прошлого года на американский рынок среднеразмерный кроссовер Nissan Murano четвёртого поколения не оправдал надежд производителя и дилеров, на складах скопился пятимесячный запас этих машин, новенький Murano уже приходится продавать со скидками.

Как передает Day.Az, разработанный специально для США Nissan Murano хорошо известен в России, кроссоверы второго и третьего поколений производились в нашей стране на предприятии, ныне именуемом "Автозавод Санкт-Петербург". В США пик продажи Murano пришёлся на третье поколение и 2016 год - тогда было реализовано 86 953 экземпляра этой модели, а худшим для Murano годом в США стал 2024-й, когда было продано всего 19 316 шт. Стремительное падение спроса связано с моральным устареванием кроссовера третьего поколения и сменой вкусовых предпочтений клиентов.

Премьера "четвёртого" Murano состоялась в октябре прошлого года, в начале декабря началось производство нового Murano на заводе Nissan в городе Смирна (штат Теннесси) и в конце того же месяца кроссовер поступил в продажу. В первом квартале текущего года продажи Murano в США составили 8702 шт., что на 84,1% больше результата первого квартала 2024 года, но, во-первых, в это число попали также оставшиеся на складах кроссоверы прошлого поколения, а во-вторых, руководство Nissan рассчитывало на куда лучшие цифры.