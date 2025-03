Azərbaycanlı pianoçunun Londonda daha bir solo konserti keçirilib

Londonda yerləşən London Nəqliyyat Muzeyində (London Transport Museum) Beynəlxalq müsabiqələr laureatı, Prezident təqaüdçüsü Vüsalə Babayeva klassik-caz əsərlərdən ibarət solo konsert proqramı ilə çıxış edib.

Bu barədə Day.Az-a Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, müxtəlif ölkələrdən olan bəstəkarların əsərlərinin ifa edildiyi konsertə böyük maraq göstərilib. Proqramda klassik musiqi ənənələri ilə caz elementlərini özündə birləşdirən əsərlər səsləndirilib. İfaçının repertuarında Corc Gerşvinin məşhur "Rhapsody in Blue", "The Man I Love", "I Got Rhythm", Fazıl Sayın "Jazz Fantasy on Mozart", Nikolay Kapustinin "Etüd No.1", eləcə də Azərbaycan bəstəkarları Qara Qarayevin "Eskiz" və Sevda Məmmədlinin "Azərbaycan naxışları" kimi əsərlər yer alıb. Soydaşımızın ifaları sonda sürəkli alqışlanıb.

Diaspor Gənclərinin V Yay Düşərgəsinin iştirakçısı olan Vüsalə Babayeva "Transported by Culture" layihəsi çərçivəsində London Nəqliyyat Muzeyinin artisti seçilib. Konsert də bu layihə çərçivəsində baş tutub. Soydaşımız bir müddət öncə Kral Musiqi Kollecinin magistratura pilləsini bitirib. Hazırda Guildhall Musiqi və Dram Məktəbində "Artist Diploma" təhsili alır. Bununla yanaşı, pianoçu Londonun müxtəlif nüfuzlu zallarında solo konsert proqramları ilə də çıxış edir.